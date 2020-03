Vahvad videod ⟩ Treenerid puhkepausi ei pea ja otsivad uusi võimalusi

«Alguses oli teistmoodi ikka, aga saime asja koos kiiresti toimima. Loodame et see periood kestab lühidalt. Niikaua, kui lapsevanemad pole kaotanud tööd ja saavad aru selle suhtluse vajalikkusest, on võimalik küll treeninguid jätkata,» selgitas Venski. Ta selgitas, et treeneri roll ongi hoida lapsed liikuvas ja leida neile tegevusi. Kuigi praegu ei ole treener küll õpilasega koos saalis, saab ta siiski endiselt kontrollida noorte arengut.

JJ-Street tantsukoolis algasid sel nädalal veebitreeningud, mis on tantsuõppele toonud põnevaid lisaväärtusi. FOTO: Erakogu

Gorelašvili sõnul ei peaks tähendama virtuaaltreeningud seda, et kuutasu ei kehti. «Muidu ei saa spordiklubid ju jätkata,» ütles ta. «Arusaadav, et kui lapsevanemal on keeruline olukord või ta on kaotatud töö, siis vajab iga üksikjuhtum eraldi lähenemist.»

Ta kinnitas, et veebitreeningutel saab keskenduda erinevatele võimlemise tahkudele ja siiani on kõik kodus aktiivselt kaasa teinud.

Vaja mõistmist

Shaté tantsukool on käivitanud rühmadega distantsõppe, mille koormus pole tavapärasest oluliselt erinev.

«Lisaks füüsilistele ülesannetele ja e-tundidele oleme lisanud ka lihtsalt lõõgastavaid praktikaid. Kõigi jaoks on olukord uus ja lapsed vajavad selliseid rahulikke hetki ka,» ütles Shaté tantsukooli juhataja Krõõt Kiviste. Tema sõnul on tantsuhariduse jätkamine väga oluline, et lastel oleks võimalik arvuti taga istumise kõrvalt liikuda ja hoida ühendust oma grupikaaslaste ja treeneritega.

Tähtvere Tantsukeskuse treener Maarja Pruuli rääkis, et eriolukorras on loodud õpilastele virtuaaltantsukeskuse kodulehekülg, kuhu juhendajad erinevaid õpetusvideosid üles laevad. Noortega üksnes ei tantsita.

«Kolmapäeval oli Facebook live-vestlus disco tantsu teemal, mida vaatas-kuulas ligi 100 õpilast,» kinnitas Pruuli.

Võimlemisklubi Janika asutaja Janika Mölder nentis, et eriolukord on muutnud spordimaailmas olukorra keeruliseks. Edasi on lükatud kõik suurvõistlused. «Alguses mõjus võistluskalendri ja treeninguplaanide segilöömine šokina, kuid üllatavalt kiiresti tekkis uusi ideid,» rääkis Janika Mölder.

Olümpiale pürgijad saavad treenida kinnistes spordibaasides, teised õppida koos treeneriga veebis. «Õnneks elame digiajastul. Janika klubi reageeris päeva pealt ja kõik meie sportlased on olnud karantiinipäevadel tegevuses interneti teel,» sõnas Mölder.

Tema sõnul saab iga sportlane ennast kriisiolukorras arendada. Tahtejõud on võtmesõna ja igaüks on praegu enda saatuse sepp.

«Ma loodan väga, et meie sportlased kasutavad seda sülle kukkunud vaba aega targalt ja nende areng ei peatu,» rääkis ta ja lisas, et praegu on tähtis kõiki asjaosalisi mõista.