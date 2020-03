Kõik muutus: kauba komplekteerija töö läks hinda ja idufirma aitab leida abijõudu

Otsus ajutiselt töötada teises ettevõttes on töötajale vabatahtlik. Palka jääb maksma esialgne tööandja, kes saab ajutiste töötajate vahendamise eest tasu ettevõttelt, kes töötajaid n-ö laenas.

Koroonaviiruse mõju võib kesta ettevõtluses mitu kuud või isegi aastaid. Platvorm on lahendus ettevõtetele, mis tegutsevad aeglasemalt toibuvatel elualadel, nagu näiteks turism ja hotellindus.

Platvormi arendamine ja täiustamine käib täie hooga, Share Force One suhtleb ettevõtetega ning viib juba omavahel kokku töötajate vahetust vajavaid firmasid. Töötajaid on pakutud hotellidest, restoranidest, meelelahutus-, tehnika- ja ehitusettevõtetest. Töökäsi on puudu teeninduses, sotsiaalhoolekandes ja kaubanduses.

Suhtluses ollakse ka riigisektoriga, sealhulgas sotsiaalministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Tartu linnavalitsusega. Oma abi on pakkunud disainiagentuur Velvet, advokaadibüroo RASK, idufirma Fractory ning jõud on ühendatud lühiajalisi töid pakkuva ettevõttega GoWorkaBit, et mitte üksteise tööd dubleerida. Ehkki häkatoni võiduga sai Share Force One’i meeskond auhinnaks 5000 eurot, teevad nad tööd palgata ja platvormi saavad ettevõtted kasutada tasuta.

Koondamiste lained

Kolmapäeval lõi Share Force One’iga käed ka töötukassa. «Eriolukorra tõttu näeme, et tööturul tekkis selline kummaline seis, kus ühelt poolt on ruttu vaja töötajaid ja teiselt poolt pole inimestele üldse tööd anda,» nentis töötukassa tööandjate teenuste juht Livia Laas. Töötukassa on loonud ka oma ajutiste tööde portaali, kus inimesed võivad erinevate ajutiste tööde pakkumiste hulgast endale teenimisvõimalust otsida.

Share Force One´i ettevõtmisega läks töötukassa kaasa sellepärast, et aidata just tööandjaid, kellel on suurem hulk töötajaid n-ö ooterežiimil, samal ajal kui teine tööandja võtaks nad kohe endale appi.

«Ehk siis – see platvorm aitab meil kokku viia need tööandjad, kellel on kiiresti vaja suuremat hulka töötajaid nende tööandjatega, kes on olnud sunnitud oma töötajad saatma koju,» selgitas Laas. «Eesmärk on ju üks: hoida ära suuremaid koondamiste laineid.»