GALERII ⟩ Lõunakeskuses haigutab tühjus, osa poode on uksed sulgenud

Koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorra tõttu on üle riigi suletud kinod, teatrid ning spordiklubid, samuti ei toimu üritusi. Kaubamajadele pole sulgemissoovitust seni antud ning mõnel pool on keskused kohustanud oma rentnikke uksi lahti hoidma. Tartu Postimehe fotograaf tegi kolmapäeval ringkäigu Lõunakeskuses ning veendus, et mõned sealsed poed olid omal algatusel ajutiselt tegevuse lõpetanud.