Ukraina-Poola piiril lõksus olnud eestlased jõudsid koju

Tartusse jõuti kella 14 ajal. Üks kolmest eestlasest, Mario (ei soovinud täisnimega lehes olla, perekonnanimi toimetusele teada) ütles, et väsimus on suur. Närvipinget kruvis ka Ukrainast Valgevene piirile jõudmine. «Üks eurooplane tuli meile vastu ja ütles, et siit ei lasta ühtki eurooplast praegu läbi,» kirjeldas ta.

Kui nad olid Läti piirile jõudnud, «julgustasid» piiril ootavad mittelätlased eestlasi samuti väitega, et praegu lastakse läbi vaid lätlasi ja ju peavad nemadki sinna passima jääma. «Mõtlesime, et no küll me saame, meile saadeti Läti konsuli number ka, kui peaks vaja minema, aga saime niisamagi läbi,» rääkis Mario. «Kavatsus oli küll, et kui lõpuks Eesti piirile jõuame, teeme kolmekesi pilti, aga politseinikud andsid seal märku, et tuleb edasi sõita, pilt jäi tegemata.» Maad ei suudeldud, aga kergendus oli suur. Nüüd jäävad kõik kolm kaheks nädalaks koju karantiini. «Magada tahaks, ausalt,» lisas Mario.