Maski vajab haige, kes liigub ringi ja hoolib teistest

Enne maski karbist välja võtmist ja selle ettepanemist tuleb käsi pesta. Jutt käib tavalisest meditsiinilisest maskist, mida ka kirurgimaskiks nimetatakse. Tähtis on, et maski see pool, mida inimene oma käega karbist välja võttes puudutab, jääks väljapoole, puutumata pool aga vastu nägu. Maski välimine pool võib olla roheline või helesinine, aga on ka mõlemalt küljelt valgeid maske.

Metallriba, kummid ja paelad

Maski ühes servas on metallriba. Maski ettepanemist tulebki alustada sellest, et metallriba suruda nina peale ja anda ninaga sellele vorm, et see seal tihedalt istuma hakkaks. Siis aasad üle kõrvade panna. Lõpuks mask piisavalt lõua alla tõmmata, et see ei hakkaks vaatevälja segama. Kui mask paigal, ei maksa seda rohkem katsuda.

Osal maskidel võivad olla kummiaasade asemel pikad paelad. Neid on tülikas sõlmida, aga sõlmimisega saab maski tihedamalt vastu nägu. Kummiaasadega mask võib paljudele liiga lõdvaks osutuda. Paelu tuleb sõlmida nii, et ülemised paelad üle kõrvade kukla taha ja alumised alla kaela taha. Mitte kõrvade kohalt risti, et ülemised paelad suunaga alla ja alumised üles kuklale. Siis tekib maski külgedel põse kohale piklik volt, kust õhk vabalt sisse-välja liigub.

Marit Kiljako selgitas, et maski on vaja eelkõige inimesele, kes on haige ja kujutab ohtu teistele. Just sel eesmärgil on need maskid loodud ja testitud.

Meditsiinitöötaja vajab maski protseduuride ajal, mis nõuavad äärmist puhtust, näiteks lõikusetoas, kus töötajatel tuleb kindel olla, et nad köhatades või omavahel kõneldes piisknakkusega haavapinda ei saasta.

Ühest maskist on abi maksimaalselt kolm tundi. Pärast seda tuleb mask järgmise vastu vahetada. Ka tuleb panna uus mask, kui sinna on aevastatud. Kui mask muutub hingeauru tõttu niiskeks, kaotab see samuti kaitse.

Piisk- ja õhknakkus

Viimasel ajal on väljendatud kirglikult arvamust, et mis jutt see on, et maski kandku ainult haiged. Et maski võiksid kanda kõik, ka terved. Marit Kiljako oli nõus, et ka tervel inimesel hoiab mask nakatumise riski väiksemana näiteks niisuguses kohas, kus liigub palju inimesi ja kus valitseb oht, et keegi ootamatult aevastab ja köhib. Piisknakkus võib tõesti lennata ka lähedaloleva inimeste näole.

Aga köhivat inimest oma kõrval kuuldes tõmbume kõik instinktiivselt eemale ja pöörame pea kõrvale. Suure tõenäosusega saastuvad köhija läheduses ikkagi eelkõige pinnad ja esemed. Kui köhija seejärel nina nuuskab ja seetõttu paratamatult nägu puudutab, on nakkusohtlikud tema käed. Seejärel jääb nakkus maha kogu ta teekonnale, kus puudutamata liikuda ei saa: ukselingid, liftinupud ja nii edasi. Kuni selle ajani, mil ta käsi korralikult peseb.