Ukraina-Poola piiril lõksus passinud mehed peaks kolme tunni pärast koju jõudma

Tartu Postimees on kontaktis ühe lõksus viibinud eestlase lähedasega, kelle sõnul on mehed nüüd Lätis ja peaks kolme tunni pärast Eestis olema. Et väsimus oli suur, peatusid mehed öösel Valgevenes, et autos mõnned tunnid magada. «Ei teagi enam, kas olla vihane või rõõmustada,» ütles lõksus olnud eestlase lähedane. «Mitu päeva on vihane oldud küll, et ei kuulata naist, kui ma ütlesin, et ärge minge, aga nüüd olen ikka rõõmus, kui nad lõpuks tagasi jõuavad,» lisas ta ja avaldas lootust, et mehed ei pea Läti piiril kaua ootama.