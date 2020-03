Linnapea: asulate vahel liikluse sulgemisest pole kohane rääkida

Kui palju on linnavalitsus töötajaid haigestunud või karantiinis?

Haiguslehel on viis linnavalitsuse töötajat, aga mitte koroonaviiruse tõttu.

Linnavalitsus on otsustanud lasteaia kohatasu poolteist kuud kogumata jätta. Kui palju on siin juriidilist piiri kompimist, sest kohatasu suurus ja eelarve küsimused on volikogu pädevus?

Küsimus on selles, et kui teenus ei toimi, ei saa ka teenuse eest tasu võtta. Lasteaedades on lapsi minimaalselt. On arusaadav ka, et kui on eriolukord ja elutähtsat teenust osutavate vanemate lapsed on Maarjamõisa lasteaias, on see linnapoolne julgustus sellist teenust kasutada.

Millal tuleb miinusmärgiga lisaeelarve, kui suured on kahjud ja mis see linnaelule tähendab?

Peame väga hoolikalt arvestust lisakulude üle, mida kriisiolukord meile tekitab. Oleme peatanud positiivse lisaeelarve tegemise. Hindame mõjusid, seejärel teeme lisaeelarve.

Millal?

Sellele küsimusele vastata oleks ennatlik. Pilt muutub iga päevaga. On tehtud vaid põhimõtteline otsus, et lisaeelarve tegemine on olukorra selginemiseni peatatud. Hanked, mida ei ole otsest vajadust välja kuulutada, neid me välja ei kuuluta. Kõiki töid, mis on pooleli, jätkame. Ka jätkame kõiki teenuseid.

Levib kuulujutte, on infomüra. Kui suur mure see on?

See on mure, sest meie infotelefonidel, e-posti ja Facebooki vahendusel küsitakse ja neid teemasid tuleb kommenteerida. Need tekitavad lisatööd.

Kas on mõeldav, et ühel päeval on Tartu linna piir kinni ning ei saa sisse ega välja?

Ei. See ei ole kindlasti kohane meede. Vajadus võib olla piirata linnadevahelist transporti selliselt, et sõidukis oleks vähem inimesi. Kuid linnade ja asulate vahel liikluse sulgemisest rääkida ei ole kohane.

Mida veel lisada?

Tänan tartlasi mõistmise ja koostöövalmiduse eest. Meil on palju inimesi, kes on andnud teada, et on valmis abi pakkuma. Selle teabe talletame ja nende abi ka kasutame.

Kuidas linnapea kriisiolukorras sünnipäeva tähistab?

Mul on väga hea meel õnnesoovide ja tervisesoovide üle, mida olen saanud. Sünnipäeva tähistamine lükkub aega, kui kriis on seljatatud.