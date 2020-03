Tartu valla lasteaiad, huvikoolid ja õpilaskodu eriolukorra lõpuni tasu ei võta

Otsuse langetamisel lähtus vallavalitsus asjaolust, et teenuste osutamine on takistatud või ära jäänud nii vallast kui vanematest sõltumatutel asjaoludel. Juba tasutud märtsikuu kohatasu arvestatakse poole kuu ulatuses ettemaksuks.

Ühtlasi on 20. märtsist ööpäev läbi lastehoid Kõrveküla lasteaias Päikeseratas. See teenus on mõeldud nende perede lastele, kes eriolukorrast tulenevalt seda vajavad – eeskätt meedikute, politseinike, kaitseväelaste, päästjate ja teiste elutähtsate teenuste osutajate perede lastele.