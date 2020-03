Koroonasümptomid on vähemalt 17 Lähte kooliga seotud inimesel, aga neid ei testita

Tartu vallavanem ja omavalitsuse kriisikomisjoni juht Jarno Laur kinnitas, et haigusnähud on praeguseks välja löönud vähemalt 17 inimesel ning tegemist nii kooli kui raamatukogu töötajatega. Kurioosne on seejuures asjaolu, et teadaolevalt ei ole ühelgi nendest seni õnnestunud lasta end koroona suhtes testida.

Kodus peavad nad püsima nagunii.

"Kiirabist öeldakse, et poliitika on nüüd selline, et testitakse ainult riskirühma kuuluvaid inimesi ja selles grupis neid pole," sõnas Laur. Vallajuht pidas kirjeldatud korda siiski kummaliseks ning nentis, et sel juhul on kogu koroonastatistika, mida terve riik praegu jälgib, mõttetu.

Vallavanema sõnul ei ole diagnoosi saanud töötaja viimasel ajal välismaal käinud, mis annab aluse arvata, et tegemist on viiruse kohapealse edasikandumisega. Kohapeal leviva info kohaselt võis esimene Lähtet puudutav nakatumine toimuda eelmisel nädalal Võrus korraldatud sünnipäevapeol, millest on oletatavasti alguse saanud veel mitmed teisedki nakkusahelad.

"Kohalikud on pahased, et kohe ei antud laialt teada, et esimene nakatunu käis algul tööl. Aga ma tahan rõhutada, et sel hetkel keegi ju veel ei teadnud seda," ütles Laur.

Nüüdseks on võimalikust haigusepuhangust info edastatud 600 Lähte kooliga seotud inimesele ning ligi 300 viimasel ajal kohalikku raamatukogu külastanud inimesele.

Lähte raamatukogu, spordikool, lasteaed ja kooli C-korpus on läbinud põhjaliku desinfitseerimise. Lasteaed on suletud ja piirkonna peredel palutakse - kui muud võimalust ei leidu - lastehoiuks kasutada Tartu valla teiste lasteaedade valverühmasid.

Gümnaasiumi direktori Üllar Loks kinnitas sarnaselt vallavanemale, et tema andmetel pole ühelgi asjasse puutuval perel õnnestunud oma lapsele või lastele testi teha, sest kiirabi pole nõustunud kohale tulema.

Tartu kiirabi juhatuse esimees Ago Kõrgvee põhjendas sellist tegutsemist asjaoluga, et nüüdseks ongi Eestis möödas see aeg, kus kiirabi sõitis iga koroonakahtluse peale testi tegema. "Lähipäevadel ehk tekib mingi koht, kus inimesed neid teste teha saavad," möönis ta siiski.

Kõrgvee rõhutas, et potentsiaalselt nakatunud lapsed ja noored elavad viirushaiguse kergelt üle ning seepärast pole vahet, kas nad on haigestunud koroonasse või mõnda muusse sarnaste sümptomitega viirushaigusesse. "Kodus peavad nad püsima nagunii."

Kõrgvee selgituse kohaselt tehakse lähiajal teste üksnes nendele, kes on raskelt haiged. Märkuse peale, et inimestel võivad olla väga erinevad ja mõnikord ka mitteadekvaatsed arusaamad sellest, mis on tõsine olukord, ütles Kõrgvee, et kui ajakirjanikul pole midagi mõistlikku küsida, ei peaks ta helistama.

Gümnaasiumi juht Üllar Loks saatis täna nii õpilastele, õpetajatele kui lapsevanematele kirja haigusjuhtumit puudutavatest senistest sündmustest kronoloogilises järjekorras ja kellaajalise täpsusega. Muu hulgas palus ta kogukonna liikmetel mitte kulutada energiat süüdlaste otsimisele, vaid mõelda ennekõike oma tervise tugevdamisele. "… (nimi kustutatud) viibis küll Võru sünnipäevapeol, aga ta ei saanud kuidagi teada, et seal on keegi COVID 19ga nakatunud. Ta oli tööl kuni … (nädalapäev kustutatud) tundis haigusnähtusi ning jäi siis koheselt töölt ära. Samal päeval kajastas ka meedia, et haigusnähtudega peokülalistelt võeti proove, mis said positiivse kinnituse reedel. Nagu eespool mainitud, võeti tema proov alles laupäeval. Ükski inimene ei ole oma haiguses süüdi, kui ta seda vältida ei tea," kirjutas Loks.