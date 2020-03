Kolm tartlast on Ukraina ja Poola piiripunktide vahel lõksus

«Ukraina poolelt öeldi meile, et asi on hapu, poisid,» rääkis Tartu Postimehele Mario Karro, kes on üks kolmest lõksu jäänust. Nimelt liikusid nad eile Lvivi linnast Poola piirile. Poola neid vastu ei võta ning ka Ukraina ei luba tagasi pöörata. Nii ongi nad pidanud teadmatuses ootama eile õhtust saati.