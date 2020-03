Elva vald sulgeb vallavalitsuse, raamatukogud ja teenuskeskused

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et otsust kaaluti juba varem, kuid uute asjaolude ilmnemine andis kinnituse, et vallavalitsus, teenuskeskused ja valla raamatukogud tuleb sulgeda.

«Saime täna info, et Elva valla ühe spordiklubi treeneri koroonaviiruse test osutus positiivseks. See inimene on nädala algusest saati püsinud karantiinis. Palume säilitada rahu, püsida kodus, teha võimalusel kaugtööd ning järgida kõiki hügieeninõudeid,» sõnas Järveoja.

Vallavanem lisas, et kõikide ametnikega on võimalik suhelda e-kirja või telefoni teel. «Olenemata olukorrast jätkame oma igapäevast tööd ning püüame olla inimestele igati abiks. Palume kindlasti pöörduda meie poole, kui keegi on seoses eriolukorraga hädas või lahendamist vajab mõni probleem.» Vallavalitsusele on võimalik esitada avaldusi ja taotlusi e-teenuste keskkonnas. Vajadusel toimub vallamajas ainult sünni registreerimine, mis tuleb eelnevalt kokku leppida vallasekretäriga.