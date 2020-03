Linnavalitsus soovitab võimalusel lasteaialapsed koju jätta

Tartu linnavalitsuse kriisimeeskonna juhi, linnapea Urmas Klaasi sõnul nõuab eriolukorra kehtestamine igapäevaelu ümberkorraldamist. «Oluline on, et me kõik tegutseksime läbimõeldult ja rahulikult, vaid siis suudame olukorda kontrolli all hoida,» lisas ta.