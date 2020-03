Kastre vald otsustas ka lasteaiad sulgeda

Vallavanem Priit Lomp sõnas, et kuna valla kolmes lasteaias oli kohal vaid veerand kõikidest lastest, oli neil sulgemisotsust ka lihtsam vastu võtta. «Leppisime kokku, et neil, kel pole võimalik last koju jätta, võivad otsida lapsele hoiukoha ning vald maksab hoiukoha tasu kinni,» selgitas Lomp. Ta lisas, et kõige kehvem variant oleks see, kui laps viiakse vanavanemate juurde hoiule ning selle vältimiseks pakubki vald hoiukoha tasu kinni maksmist.