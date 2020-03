Kõrg- ja kutsekoolid ühiselamuid ei sulge, kuid soovitavad sealsetel elanikel koju sõita

Tartu tervishoiu kõrgkooli haldus- ja finantsdirektor Ermo Kruuse sõnas, et kooli ühiselamu elanikel on palutud koju sõita. «Need, kes koju sõita ei saa, saavad ühiselamus hetkel edasi olla,» märkis Kruuse.

Tartu kutsehariduskeskuses ühiselamuid ei suleta. Kutsehariduskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht sõnas, et ühiselamutesse on lubatud jääda õpilastel, kes on praktikal, tööl või on muu mõjuv põhjus ühiselamusse jäämiseks. «Vastavat infot koguvad ja lube annavad kasvatajad,» lisas Mets.