Tartu linna haridusosakonna juht: lasteaedade puhul rõhume lastevanemate tervele mõistusele

Tartu linna haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnas, et eriolukorrast hoolimata nad lasteaedasid vähemalt esialgu ei sulge. «Aga rõhume lastevanemate tervele mõistusele ning võimalusel võiks lapsed ikkagi kodus olla,» märkis Raave. «Mida vähem kokkupuuteid, seda parem. Kui lapsi on lasteaias vähem, on võimalik olukorda ka paremini kontrollida.»

Ta lisas, et isegi kui eriolukorda poleks, ei tohiks ühtegi haiget last lasteaeda viia. Ka kerge nohu ja köhaga ei tohi lapsi lasteaeda viia.

Raave selgitas, et linna haridusosakond toimetab lasteaedade puhul juhtumipõhiselt. Kui ilmneb, et mõnel lasteaialapsel on viirusekahtlus, tuleb lasteaed sulgeda.

Täna hommikul tuli Tartu Naerumaa lasteaeda tavapärasest oluliselt vähem lapsi. Lasteaia direktor Merje Laul sõnas, et ennetustegevus käis lasteaias juba mitu nädalat varem. «Selgitasime juba viimase koolivaheaja järel, et ükskõik millisest välisriigist naasnuna peaks laps igaks juhuks kaks nädalat kodus viibima,» lisas ta. Sellest nädalast paigutati Naerumaa lasteaias kõigi kolme õppehoone juures uste lähistele käte destsifintseerimisvahendid.

Paanikat ega pahameelt pole Naerumaa lasteaia elukorraldus ja ennetavad reeglid Lauli sõnutsi tekitanud. «Lapsevanemad on mõistvad ning püüavad võimalusel ka ise lapsega koju jääda,» lisas ta.

Veel kiitis Naerumaa lasteaia direktor linnavalitsuse reageerimist ja suuniseid eriolukorra eel. «Linnalt oleme saanud väga kiiresti täpsed juhiseid, kuidas käituda. Isegi enne, kui riik tekkinud olukorrale reageeris, olid meil linnalt juhised käes,» lisas Laul.