Tartu koolid lähevad distantsõppele ja allasutused jäävad suletuks

Tartu kriisimeeskonna juhi linnapea Urmas Klaasi sõnul on need otsused väga olulised, et uute juhtumite tõttu kaitsta inimesi. «Viiruse levik on ettearvamatu ja peame tegema kõik võimaliku selleks, et see ei leviks,» lisas ta.

Nakkusohu vältimiseks viiakse linna üldhariduskoolid kaheks nädalaks (kuni 30. märtsini) distantsõppele, milleks saavad koolid valmistuda reedel. Koolide ruumid jäävad suletuks kolmandatele pooltele. Tegutsema jäävad hariduslike erivajadustega laste koolid (Herbert Masingu kool, Tartu Maarja kool, Kroonuaia kool). Linnavalitsus soovitab erakoolidel järgida linna otsust.

Lasteaiad jäävad tegutsema, kuid linnavalitsus soovitab peredel, kel võimalik, lapsi lasteaeda mitte tuua.

Tartu linna hallatavates huvikoolides ja noortekeskustes tegevust alates laupäevast, 14. märtsist ei toimu. Linnavalitsus soovitab tungivalt mitte korraldada tegevust ka eraõiguslikes huviharidust ja huvitegevust pakkuvates koolides ja mittetulundusühingutes.

Homme suletakse külastajatele linnaraamatukogu koos harukogudega ning linna halduses olevad muuseumid (linnamuuseum filiaalidega, mänguasjamuuseum). Igapäevatöö raamatukogus ja muuseumides jätkub.

Eakate päevakeskused on suletud esmaspäevast.

Tartu linna kriisimeeskond hindas koroonaviiruse leviku tõttu kujunenud olukorda ja otsustas rakendada lisameetmeid viiruse edasise leviku tõkestamiseks Emajõelinnas.

Urmas Klaasi sõnul tuleb olukorda suhtuda täie tõsidusega ja järgida ette antud juhiseid. «Peame teadvustama, et meil on käes kriisisituatsioon, mille lahendamine nõuab meilt kõikidelt pingutust ning paljudelt ka igapäevaelu ja töö ümberkorraldamist,» lisas linnapea.

Linnaliinibussides hakatakse sõitjate kaitseks desinfitseerima busse liinide lõpp-peatustes. Bussijuhtide kaitseks lõpetatakse bussides piletimüük bussijuhtide käest. «Ühistransport toimib, põhjust ühistransporti mitte kasutada ei ole,» ütles Klaas.

Kuna maailma terviseorganisatsioon (WHO) on kuulutanud välja üleilmse pandeemia ja viirus on levinud ka kõikidesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse, otsustas linna kriisimeeskond laiendada reisimisega seotud piiranguid linnavalitsuses ja linna allasutustes.

Kui Tartu linnavalitsuses ja allasutustes on töötajaid, kes on ise või kelle pereliikmed, kellega neil on igapäevane kokkupuude, on viimase 14 päeva jooksul saabunud või saabuvad välisriikidest, tuleb asutustel oma töö korraldada nii, et töötaja on töölt eemal 14 päeva, näiteks kaugtööna. Urmas Klaas kommenteeris, et see kehtib kõigi riikide kohta ja ka Läti on välismaa.

Kriisimeeskond otsustas anda ürituste korraldajatele tungiva soovituse 30. aprillini jätta ära või lükata edasi kõik rahvusvahelised või eakatele mõeldud või üle saja osalejaga üritused.

Vanemuine on otsustanud, et välisesinejatega etendused jäetakse ära, sellekohane teade on välja saadetud. Ning välisosalejateta etenduste kohta kujundab teater seisukohta, linna kriisimeeskonna soovitus on need ära jätta.

Tuleval nädalal peaks peetama Tartu volikogu istung, kriisimeeskonna juhina ütles Klaas, et ei näe põhjust seda ära jätta.

Klaas kommenteeris ka kaubanduses ilmnenud varude soetamise ja paanika ilminguid. «Soovitan kõigil säilitada rahu ja mitte sattuda paanikasse, rakendada tuleks neid meetmeid, mida on terviseamet ja linna kriisimeeskond soovitanud,» lausus ta.