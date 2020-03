Nõo vald sulgeb pea kõik valla allasutused, tööd jätkavad vaid vallavalitsus ja raamatukogud

«Otsus sai vastu võetud, kuna on alust karta, et Nõo valla lasteasutuste lapsed on olnud kokkupuutes inimesega, kelle puhul võib kahtlustada koroona viirust. Esialgu on lasteasutused suletud teisipäeva õhtuni, kuid asjaolude muutumisel võidakse seda tähtaega pikendada,» rääkis vallavanem Rain Sangernebo.