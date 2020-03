Maarja-Magdaleena koolipere lükkas aastapäeva tähistamise edasi

«Hea Maarja-Magdaleena koolipere ja vilistlased! Sel laupäeval oli plaanitud kooli 340. aastapäeva pidulik tähistamine. Paraku koosneb 340. aastane ajalugu aastatest, mis pole just vennad. On olnud vabadust ja iket, pidu ja itku. Mõnikord ka katku. On selge, et kahjuks tuleb laupäevane kooli juubeliüritus tervise kaitsmiseks ära jätta. See otsus ei tule kerge südamega, aga teisiti otsustamiseks ei jäta terviseameti värske ohuhinnang kahjuks ruumi. Oleme kooli direktoriga kokku leppinud, et asjaolude soodsamaks muutumisel, peame juubelipeo juuni alguses. Olge terved,» teatas Tartu vallavanem Jarno Laur.