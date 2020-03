Tartu linnavalitsus tühistas koroonaviiruse hirmus lähikuude välislähetused

Tartus on seni tuvastatud üks koroonaviiruse juhtum, mis registreeriti eelmisel nädalal. Tartu linnavalitsuse kriisimeeskonna juhi, linnapea Urmas Klaasi sõnul ei ole praeguseks Emajõelinnas infot uutest nakatumise juhtumitest, kuid sellest hoolimata tuleb viiruse levikuks valmistuda. «Reisimise piiramine on viiruse leviku tõkestamiseks väga oluline, kuna terviseamet on hinnanud viiruse üksikjuhtumite sissetoomise riski Eestisse väga suureks,» põhjendas Klaas.

Möödunud nädalavahetusel saatis linnavalitsus lasteaedadele ja koolidele juhised olukorraks, kui koroonaviiruse tõttu tuleb mõni asutus ajutiselt sulgeda. Vastavalt juhisele otsustab kooli või lasteaia sulgemise direktor, tehes selle otsuse koostöös terviseameti ja linnavalitsusega. Koolid peavad sulgemise korral õppetöö korraldama mittestatsionaarselt.

Terviseameti soovituse kohaselt tuleb kõigil neil, kes saabuvad Eestisse riskipiirkondadest, jääda kaheks nädalaks koju ning vältida liikumist rahvarohketes kohtades. Haigustunnuste ilmnemisel tuleks telefoni teel konsulteerida perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

Terviseameti otsusega on koroonaviiruse riskipiirkonnad praegu Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea. Täpsemad juhised leiad SIIT.