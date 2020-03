Tartu ülikooli kliinikum ja Elva haigla paluvad haiglaravil viibivaid patsiente mitte külastada

«Soovime kaitsta haiglas viibivaid patsiente ning pakkuda neile parimat võimalikku ravi,» sõnas kliinikumi ravijuht dr Andres Kotsar. «Kuna paljude haiglas viibivate patsientide immuunsüsteem on nõrgem, soovime neid võimaliku nakatumise eest kaitsta.»

«Külastuskeeld aitab meil kaitsta eelkõige eakamaid patsiente,» ütles haigla juhataja Peeter Laasik. Riskirühmas on põhiliselt vanemaealisemad patsiendid, kellel on palju kroonilisi haigusi.

Pakkide ja väikesaadetiste toomine patsientidele on lubatud, kuid need tuleb jätta haigla registratuuri, kust need toimetatakse edasi haiglaravil olijatele või hooldekodu elanikkudele. Pakile palume korrektselt peale märkida inimese nimi ja osakond.