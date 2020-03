Teine Eestis koroonaviirusesse nakatunu on tartlane

Koroonaviirusesse haigestunu saabus 29. veebruari lennuga Bergamost Riiasse, lennujaamast Eestisse liikus haigestunu isikliku transpordiga. Haigestunul on kerged sümptomid ning ta viibib kodusel jälgimisel.

Tartu ülikooli kliinikumi kommunikatsioonijuht Helen Kaju kinnitas, et kliinikumi pole hospitaliseeritud ühtki koroonaviiruse kahtlusega patsienti.

Terviseameti hinnangul on koroonaviiruse Eestisse toomise risk suur, kuid kohapealse leviku risk väike tingimusel, et rakendatakse asjakohaseid haiguse ohjeldamise meetmeid.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles juhtumit kommenteerides, et Tartu linn teeb tartlaste turvalisuse tagamiseks tihedat koostööd Sotsiaalministeeriumi ja Terviseametiga. «Palume inimestel väga tõsiselt suhtuda Terviseameti juhistesse, mis puudutavad nii igapäevaseid hügieeninõudeid kui ka käitumist riskipiirkonnast saabumisel ja haigustunnuste ilmnemisel,» sõnas Klaas.

Ta lisas, et linnavalitsus on pidevas kontaktis linna allasutustega, kellele on saadetud ka konkreetsed suunised ja juhised Terviseameti soovituste järgmiseks.