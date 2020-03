Tammeka alustab vutiduelli Tulevikuga ning sihib karikat

Kui rivaal Mulgimaalt katsetas möödunud nädalal oma meeskonnas nelja võõrmängijat, siis tartlaste koosseis tänavu märkimisväärselt ei muutu. Pühapäevane vastasseis on märgilisem selle võrra, et algavaks hooajaks liitus Tulevikuga Sander Kapper, kes oli 2016. aastast tegutsenud edukalt tartlaste poolel. Tammeka treenerid pole aga käed rüpes istunud ning uueks trumbiks värvati väljakule Tallinna FCI Levadia​ ridadest pärit kaitsja Igor Dudarev.

Tugev kokkumäng

Meil on selleks piisavalt kvaliteeti, et Viljandi kaitse lahti muukida ja hooaeg võiduga alustada.

Tammeka peatreeneri Kaido Koppeli sõnul on kokkumäng sel aastal meeskonna tugev külg ning ta peab oluliseks tugevdada tartlastele omast mängustiili. «Meil on põhimõtted, kuidas tahame mängida. Tõsi, üks neist on, et oleme taktikaliselt paindlikud ehk mänguplaan sõltub vastasest. Aga soovime ka Eesti tippvõistkondade vastu teatud perioodidel oma mängu peale suruda,» rääkis Kaido Koppel soccernet.ee portaalile.

Koppel tõdes nädal tagasi Tammeka hooaja avamisel, et soovib näha hoogsat jalgpalli, mis on sündmusterikas. Tulevik peab tema sõnul pühapäeval valmis olema korralikuks jõukatsumiseks.

Tammeka kapteni Tauno Tekko hing ihkab medaleid. «Tartu on Eestis suuruselt teine linn ning sai eelmisel aastal oma läbi aegade parimaks tulemuseks kirja viienda koha Eestis. See ei ole tegelikult aktsepteeritav, kindlasti peaksime mängima medalitele,» ütles Tekko.

Tammeka poolkaitsja Artur Uljanov peab Tulevikku põnevaks vastaseks. «See on ikkagi Lõuna-Eesti derbi (ühe ja sama piirkonna võistlevate meeskondade kohtumine – toim) ning mõlemad tahavad näidata, kumb on tugevam,» nentis ta. «Meil on selleks piisavalt kvaliteeti, et Viljandi kaitse lahti muukida ja hooaeg võiduga alustada.»​

Meeskonna ründaja Mart Paul Preiman ennustab avamänguks põnevat lahingut. «Isiklik eesmärk esimeses mängus on kindlasti olla võimalikult kasulik meeskonnale nii kaitses kui ka rünnakul ning miks mitte ka hooaega väravaga alustada,» sõnas ta.

2019. aasta juunis võitis Tartu JK Tammeka (sinistes särkides) oma 30. sünnipäeval Tallinna Kalevit (valgetes särkides) tulemusega 2:0. FOTO: Margus Ansu/ Postimees

Tähtis karikavõit

Kui peatreener Kaido Koppel Premiumi liigas kohtade kohta konkreetseid lubadusi ei andnud, siis Evald Tipneri karikavõistlustel on võit selge eesmärgina välja öeldud. Järgmisel kolmapäeval võõrustab Tammeka Sepa jalgpallistaadionil veeranfinaalis Eesti valitsevat meistrit, Tallinna FC Flora meeskonda. Karikavõistluste võidu korral on Tammekal võimalik eurosarja pääseda.

Uljanov tunnistas, et Floraga ei tule lihtne kohtumine, aga ühel hetkel oleks see niikuinii juhtunud. «Peame Flora vastu kaitses kõik käigud kinni panema ja ise oma võimalused ära lööma,» lausus ta.

Preiman lisas, et FC Flora alistamine on praegu kõige tähtsam. «Et klubi eesmärk on võita Evald Tipneri karikas ja sellega kaasnev pääse euromängudele, siis on Floraga mäng kindlasti suurema kaaluga. Närvi meil sees ei ole,» sõnas Preiman.

Ta on meeskonna koosseisu suhtes optimistlik. «Sandri lahkumisest oli muidugi kahju, kuid õnneks oli meil juba eelmisel aastal sellele positsioonile suur konkurents ning ka praegu on palju häid mängijaid,» kinnitas ründaja.

Trumpe jagub Tammekal küllaga. «Saime endale Igor Dudarevi kujul väga kvaliteetse kaitsetala ning noormängijad, kes meiega sel talvel liitusid, on olnud väga tublid,» lausus Preiman.​