Isamaa taandub Tartu linnapead ründavast avaldusest

«Linnapea Urmas Klaas on Tartu ülikooli kliinikumi juhtimiskriisi lahendamisel selgelt ebaõnnestunud. Linnapea ja koalitsioonipartnerite ülesanne on tekkinud probleemid lahendada,» kommenteeris olukorda Isamaa Tartu piirkonna esimees Kaspar Kokk. Linnapea lahkumist nõudva volikogu liikmete avalduse toon on Koka hinnangul ebaõnnestunud ja Isamaa ei soovi ka linnapea Klaasi väljavahetamist.

Teates tõdetakse, et Tartu on sattunud negatiivse tähelepanu alla juhtimiskriisi tõttu kliinikumis, mille nõukogu esimees on linnapea Klaas. «Kuhjunud probleemide lahendamiseks peab linnavõim tegema jõupingutusi, mille suunamises on oluline roll ka opositsioonil. Kujunenud olukorras ei pea Isamaa erakond mõistlikuks lühiajalisele poliitilisele kasule suunatud rutakaid samme,» leiab Isamaa saadikurühm.