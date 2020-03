Selgus, millistesse kogumismajadesse saab edaspidi vanakraami viia

Võidutöö valimisel sai otsustavaks omanäoline disain ja funktsionaalsus. «Oluliseks kriteeriumiks oli, et majad oleksid lihtsasti paigaldatavad. Võidutöö Nööp on äratuntavalt omanäolise disainiga ning seda on lihtne sobitada erinevatesse keskkondadesse,» ütles Astri grupi nõukogu liige ja rohetegevuste eestvedaja Silver Hage.