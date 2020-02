PILDID ⟩ Kuukingad näitavad botaanikaaias oma mitut palet

Lisaks arvukatele liikidele, mida on umbes 60, on palju hübriidseid sorte ja nii jätkub kauneid kuukingi igale maitsele. Õite värvigamma ulatub valgest ja kollasest tumepunase ja lillani, õielehtedel võib olla täppe, laike, triipe ja teisi mustreid. Kuukingi on nii ühevärviliste kui ka kirjude õitega. On aretatud paljude tillukeste õitega, aga ka suurte õitega sorte.

Botaanikaaias on orhideed näitusel üheteistkümnendat korda. Et orhideed on üsna pirtsakad, siis on botaanikaaias vähe neid lilli, mis oleks aastaid vastu pidanud. «Kõik oleneb sellest, kui palju on aednikul mahti nendega tegeleda,» selgitas Lepik ja lisas, et mõned taimed igal aastal ka varastatakse.