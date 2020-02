Galerii ⟩ Tammeka uus koosseis on veetnud rohkem tunde jalgapalliväljakul kui uisujääl

JK Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik rääkis, millega on klubi kahe hooaja vahel tegelenud ning kergitas saladuseloori uuelt Tammeka arengukavalt aastateks 2020-2023. Lähinädalate jooksul saab sama dokument avalikuks kõigile huvilistele. «See oli mahukas protsess, mil vaieldi, arutati, pandi kirja ja kontrolliti. Uus arengukava toob välja meie eesmärgid järgnevaks kolmeks aastaks,» rääkis Tiirik.

Ta ei jätnud tähelepanuta ka seni seatud eesmärke, millest osa on täidetud, teised veel ees. Tammeka on saavutanud endiselt Lõuna-Eesti suurima klubi staatuse ning on kodumängude külastatavuselt teine populaarseim. Medalikohti tuleb püüdma minna niikuinii, aga lihtne see olema ei saa. «Kõik on võimalik, aga üsna keeruline. Oleme meist eespool olevatest võistkondadest tunduvalt väiksema eelarvega,» selgitas Tiirik.

Naiskonna murdepunkt

Tippsport ei tähenda seda, et oled korraks väga hea. See tähendab sama tulemust pikemat aega järjest.

JK Tammeka naiskonna plaanidest jutustas lähemalt peatreener Sirje Roops, kes veab võistkonda eest teist aastat. Ta on uue hooaja eel põnevil ja lootusrikas. «Kui eelmisel hooajal oli võistkond värske, siis sel aastal oleme kindlamad. Eriti huvitav saab olema heitlus liigas nüüd, kui mõned võistkonnad on mängust väljas,» rääkis Roops, kes peab esimese kohtumise Tammeka naiskonnaga 28. märtsil.

Roopsi sõnul on naiste jalgpallis Eestis olukord praegu selline, kus 25-aastased mängijad peavad ennast liiga vanaks ning võivad muu elu kõrvalt kiiresti karjääri lõpetada.

«Naisjalgpallurid maksavad sageli oma mängule palju peale ning ei saa tagasi midagi rohkemat kui emotsioonid. Mina aga ütlen neile, et ei tohi alla anda, kõik on veel muutumas,» selgitas Roops. Tema sõnul on suur osa uuest koosseisust nooremad, keda tuleb hoida ja õigel ajal suunama hakata. «Tegelikult on uksed lahti ja profitasemel naisjalgpallurid olemas, aga Eestis kõik lihtsalt ei tea seda.»

Stabiilsus loeb

JK Tammeka meeskonna peatreener Kaido Koppel näeb suure pluusina uue hooaja eel paremat ettevalmistust, mida soojemad ilmad on võimaldanud. «Väljakud on olnud ideaalsed, oleme saanud hästi trenni teha,» rääkis Koppel.

Ta peab eriti oluliseks saavutada meeskonnas stabiilsus. «Tippsport ei tähenda seda, et oled korraks väga hea. See tähendab sama tulemust pikemat aega järjest,» lisas Koppel.

Meeskonna kapten Tauno Tekko rääkis, et kindlasti tuleb Tammeka meeskonnal sihtida medaleid ning pürgida eelmisest kohast kõrgemale. Tema sõnul on neil tugev tuumik, mis aastatega on jäänud püsima. Tekko sõnul ei ole ka närvitsemist ga pinget ning kõik on trennides kõvasti tööd teinud.