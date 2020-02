Galerii ⟩ Lemmit Kaplinski sai Tartu volikogu esimeheks

Kaplinski volikogu esimeheks valimise poolt hääletas 25 ja vastu oli seitse volikogu liiget. Üks hääl vähem ja esimees jäänuks valimata, sest vaja oli koosseisu häälteenamust. Kuid nagu ütles Reformierakonna Tartu piirkonna esimees Urmas Klaas, läks kõik plaani järgi. Nimelt oli teada, et Kaplinski ise hääletusel ei osale ja kaks koalitsiooni saadikut puuduvad. «Üllatust ei olnud,» nentis Klaas.

Tartu volikogu valis uue esimehe, sest keskerakondlasest volikogu esimees Aadu Must astus tagasi uue võimuliidu moodustamise tõttu. Volikogu istungit juhatanud aseesimees Ene Ergma tänas Aadu Musta lühikese sõnavõtuga, volikogu aga kestva aplausiga. Must jätkab tööd Tartu volikogus.

Kaplinskile ei olnud vaja töö eest makstava tasu suurust otsustada, sest see oli määratud volikogu praeguse koosseisu tööle asudes. Senine esimees Aadu Must aga volikoguesimehe töö eest tasu ei saanud, sest ta on riigikogu liige.