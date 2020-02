Eestis on probleemiks lämmastiku- ja fosforiühendite Läänemerre sattumine, mis põhjustab eutrofeerumise ehk vee rikastumise toitainetega ja seeläbi veeloomade elukeskkonna halvenemise.

Kuigi veganid teevad loomsetest toiduainetest loobudes ühtpidi keskkonnale teene, tarbivad nad teisalt palju puu- ja köögivilju, mis ei ole kodumaist päritolu. Suurbritannia võrguväljaanne Independent toob ühes oma artiklis esile, et toidukorv, milles olevad granaatõunad on pärit Indiast, goji-­marjad Hiinast ja avokaadod Tšiilist, jätab keskkonnale palju suurema jälje kui kohalikult talunikult ostetud singitükk.

Viimastel aastatel on nii veganite kui ka omnivooride seas eriti populaarseks muutunud avokaadod, mis on maitsvad, sisaldavad tervislikke rasvu ja on väga toitainerikkad. The Guardian on kirjutanud, et aina kasvava avokaadonõudluse tõttu võetakse Lõuna-Ameerikas metsi maha, et istandustele ruumi teha. Samuti on teada, et Tšiilis suunavad avokaadofarmerid illegaalselt vett ümber niigi kokkukuivamise äärel jõgedest, et seda kasvandustesse juhtida. Niisiis pole avokaadode ja tegelikult ka mitme teise välismaist päritolu puuvilja söömine kuigi keskkonnahoidlik. Võimaluse korral tuleks eelistada kodumaist.

Biolagunevad nõud ei lagunegi nii lihtsalt

Plastivabad või looduslikest materjalidest valmistatud nõud ning plastkõrtest loobumine näib olevat samuti üks viis, kuidas keskkonnale teene teha. Selles valdkonnas tuleb aga rohepesule viitavaid süüdistusi isegi kõige rohkem.

Guardian on vestelnud keskkonnaspetsialistidega, kes võitlevad ookeanide plastreostuse vastu. Nad leiavad, et väidetavalt keskkonnasäästlike ühekorranõude valik on muutunud nii suureks, et see ajab tarbijad segadusse. Mõned ühekorranõud on kompostitavad, teised peaksid olema biolagunevad ja kolmandad lihtsalt taaskasutatud materjalist tehtud. Inimesed ei oska nende nõudega pärast kasutust midagi ette võtta.

Näiteks enamik kompostitavatest nõudest ei lagune kodustes tingimustes. Nende tarvis oleks vaja tööstuslikke kompostimisettevõtteid. Keskkonnaspetsialistide meelest on oluline inimestele selgeks teha, et kui pakend või toidunõu on tehtud osaliselt looduslikest materjalidest, ei tähenda see, et nõu laguneks pärast kasutust metsa alla visates ära. Samuti toonitavad nad, et biolaguneval plastil võtab lagunemine aastaid aega. Kui selline praht satub ookeani, võib see põhjustada samasugust kahju nagu tavaline plast. Veeloomad võivad seda toiduks pidada ja süüa või plasti takerduda. Üldiselt ongi näiteks biolagunevast plastist tehtud taldrik looduses sama halb kui tavaline plast­taldrik. See lihtsalt laguneb veidi kiiremini.

Keskkonnaspetsialistide seisukoht on, et kokkuvõttes raiskab ühekorranõude tootmine ebamõistlikult palju energiat, ükskõik, kas need töötatakse pärast kasutust ümber või kompostitakse. Kõige keskkonnahoidlikum on ühekorranõusid ja pakendeid vältida ning soetada tooted, mis kestavad kaua.