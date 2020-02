Kastre vald ehitab Mellistesse keskusehoone ja Haaslavasse lasteaia

Võrreldes 2019. aasta eelarvega on põhitegevuse tulud kasvanud 9,6 protsenti ja põhitegevuse kulud 7,3 protsenti. Tuludest on suurima osakaaluga maksutulud 58,72 protsenti. Saadavad toetused moodustavad eelarve tuludest 36,9 protsenti. Põhitegevude kuludest 59,6 protsenti suunatakse haridusvaldkonda ja 11,4 protsenti sotsiaalvaldkonda. Valitsussektori kulud moodustavad 10,2 protsenti valla põhitegevuse kuludest.

«2020. aasta olulisimateks prioriteetideks investeeringute valdkonnas on Melliste keskusehoone ehitus, Haaslava küla uus lasteaiahoone, samuti alustatakse koostöös Emajõe Veevärgiga Kurepalu piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamisega,» selgitas vallavanem Priit Lomp.

Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas 1 102 200 eurot ja kulud 3 906 000 eurot. Võrreldes 2019. aastaga on investeeringute eelarve kasv 117,2 protsenti. Investeeringute elluviimiseks on planeeritud võtta laenu 1 500 000 eurot, mille tulemusena kujuneb netovõlakoormuseks 12,5 protsenti.