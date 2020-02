Üks Päästeameti kuldsete tammelehtedega teenetemedal tuli ka Tartusse

«Kui me vabariigi aastapäeva eel mõtiskleme, mis on Eesti riik, siis on see kindlasti kõik need 113 tunnustuse saajat,» ütles Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. «Iga aumärgi teeninu on andnud hindamatu panuse Eesti ühiskonda, nende inimeste kaasabil loomegi iga päev ohutut ja turvalist Eestit,» rääkis ta.