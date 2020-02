Kiri: Nurme tänav – kas sissesõidutee kalurikülla või Euroopa kultuuripealinna?

Juba viimased kolmkümmend aastat pole märgata mingit arengut, ikka endine kõnniteeta sõidutee, mis on ääristatud poriste ribadega. Võib-olla mõned ametimehed arvavadki, et need on kõnniteed? Vägisi tikub pähe mõte, et Nurme tänav Raadi linnaosas on võetud muinsuskaitse alla.