Tartu kunstimajas saab järgmisest nädalast näha graafik Vello Vinna juubelinäitust

Kunstimaja teatel avab näitus Vello Vinna tähenduste maailma, kus sõnamäng käib koos vormimänguga. Kõige lihtsam ja samas ehk ka täpseim määratlus Vinna graafika kohta on «psühhedeelne», kuigi väga sageli määratletakse seda ka termini «sürreaalne» kaudu.

Väljapaneku pealkiri pärineb Aino Perviku raamatult «Umbluu. Uusi ja vanu vigurijutte», mille Vinn illustreeris ning mille maagia nakatas kunagi paljude teiste seas ka Kiwa. Näitus on selle tulemusena kokku pandud remix-kultuuri põhimõttel, kus klassiku originaalteosed on kombineeritud nende uustõlgendustega.

«Vinna psühhedeelia on ehtsaimal kujul kriitiline tehnoloogia, kuna tegeleb tajude modelleerimise protsessiga. Joonte rütmid, võnked, pulsid ja kordused tema piltidel aktiveerivad otseselt vaataja neuronite võrgustikke, nagu šamaan kontrollib trummiga rituaalis osaleja ajulaineid. Need võrgustikud on justkui vinüülivaod, tardunud vibratsioonid, mis leiavad ajus olevate ja teadvust stabiilsena hoidvate lainealade spektrumis korraspondeerivad resonantsed sagedused,» sõnas Kiwa.