GALERII ⟩ Eesti Laulu lava ülikooli spordihoones on valmis, käivad homse poolfinaali proovid

Tartu Postimees sai siiski Eesti Laulu peaprodutsendi Tomi Rahulaga lavaproovide ajal vestelda. Tema sõnul laabus sel aastal tänu eelmise aasta kogemusele spordihoones lava ehitamine suuremate tõrgeteta. Kõige raskemaks pidas Rahula hoopis esinejate prooviaegades ranget graafikus püsimist. «Igaühele on ette nähtud 40 minutit ja kui kõigi peale läheb kas või viis minutit rohkem, on see õhtuks lisatund, mida meil kuskilt võtta pole,» selgitas Rahula.