KIK avas 13,5-miljonise keskkonnaprogrammi taotlusvooru

KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Rene Kokk sõnab, et keskkonnaministeeriumil on sel aastal fookuses ringmajanduse, elurikkuse, metsanduse ja kliimateemad. «Kuna taotlusvooru sihtgrupp on lai ja toetatavate tegevuste nimekiri pikk, siis loodame, et erinevad huvigrupid esitavad taotlusvooru projekte, mis aitavad leida lahendusi neile aktuaalsetele keskkonnateemadele,» sõnab ta. «Märkimata ei saa ka jätta, et taas ootame kõiki koole ja lasteaedasid toetust taotlema õppekäikude korraldamiseks. Lisaks toetame sel aastal ringmajanduse valdkonnas ettevõtete ressursitõhususe projekte. Samuti saavad korteriühistud toetust küsida kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks.»