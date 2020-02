Tellijale

Kui novembris Tallinnas esitletud industriaalsete sugemetega «Pass-pass» ning jaanuaris Viljandis mängitud popilik «Tehke ruumi!» on juba avalikud, siis kolmandaga on Trad.Attack! otsustanud kuulajatele teha väikese vimka. Nimelt paluti äsjasel esitlusel väikesearvulisel publikul isegi telefonid kõrvale panna, ka Tartu Postimehele anti voli ruumis filmida vaid paarkümmend sekundit. On teada, et avalikuks saab «Armasta mind» juba üsna pea, ent kuidas ja millistel asjaoludel, hoitakse praegu veel kiivalt vaka all.