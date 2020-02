Elva vald tunnustas spordivaldkonna silmapaistvamaid tegijaid

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et Elva vallas on väga palju silmapaistvaid sportlasi ja sporti panustavaid inimesi, mistõttu valiti Elva vald ka 2019. aasta kõige sportlikumaks omavalitsuseks. «Meie noored soovivad sporti teha ning siin on võimalik ka paljudel aladel oma oskusi proovida. Näeme, et sport on meie inimeste jaoks oluline, mistõttu toetab ka vallavalitsus aasta-aastalt spordiga seotud tegevusi aina enam.»

Elva valla 2019. aasta naissportlane on Eneli Õigus (jalgpall, FC Elva esindusnaiskonna mängija, hooaja jooksul viis väravat) ning meessportlane Ergo Tamm (kergejõustik, Eestimaa suvemängude I koht odaviskes, Eesti MV V koht odaviskes).

Aasta neiu vanuseklassis kuni 12 aastat on Minna Li Mäesepp (triatlon, ujumine, rattasõit), vanuseklassis 13–14 Kädi Lii Kuznetsov (judo), vanuseklassis 15–16 aastat Iiris Rehme (kergejõustik) ja 17–18-aastaste hulgas Kadi Kertu Elias (jõutõstmine).

Aasta noormees vanuseklassis kuni 12 aastat on Karel Pastarus (suusahüpped ja kahevõistlus), vanuseklassis 13–14 aastat Rasmus Kivari (võrkpall), vanuseklassis 15–16 aastat Raimo Markvard (jõutõstmine) ning 17–18-aastaste hulgas Edward Henno (kergejõustik).

Elva valla 2019. aasta naisjuunioriks valiti Helena Pallon (jalgpall), meesjuunioriks Kaarel Vent (jalgrattasport, Estonian Cup maastikuratta maratonide karikasarja kokkuvõttes III koht).

Aasta naisveterani tiitli sai Airi Alnek (orienteerumine, kõrged kohad nii EMV kui ka Balti ratta- ja suusaorienteerumistes) ning meesveterani tiitli omistas Hannes Külv (jalgrattasport, Filter Maantee jalgrattakarikasarja kokkuvõttes I koht).

Aasta treeneri tunnustuse sai jalgpallitreener Andres Bõkarev, kes on spordiklubi Barca eestvedaja. «Andres treenib praegu üle 70 lapse ning on saavutanud väga hea kontakti erinevate lastega, kes väga hoolivad ja austavad oma treenerit. Ta on pühendunud ja sõbralik, kes leiab igale olukorrale lahenduse,» rääkis Bõkarev.

Aasta võistkond on SC Airi Junior Team, kelle sportlased on saavutanud nii Eestis kui ka välismaal rühmvõimlemises kõrgeid kohti. 2019. aasta sporditegu on Elva Südaööjooks. Elva Südaööjooksul osales 2019. aastal pea 700 inimest ning jooksu osavõtutasudest toetati SA Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi kõnniroboti ostmist 1050 euroga.

Aasta spordihingeks valiti Marek Pihlak, kes on Elva Spordiliidu juhatuse esimees, Elva gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja ning üks Elva Südaööjooksu eestvedajatest. Marek Pihlak on Elva valla spordiellu panustanud alates 2011. aastast ning tema eestvedamisel on alguse saanud ka Elva spordikuu. Samuti juhib Pihlak spordiklubi Altia.

2019. aasta spordisõbra tiitlile esitati Elva vald, sest vald toetas 2019. aastal spordiürituste korraldamist üle 50 000 euroga ning vald toetab noortespordis 14 erinevat spordiala, kokku aastas ligi 215 000 euroga.

19 kategooriale esitati kokku 85 kandidaati. Kandidaate oli võimalik esitada 2019. aasta detsembris.