Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe ütleb, et tippjuht peab olema niipalju suuremeelne, et ta suudab mõnest asjast üle olla. «Ma võtan umbusaldusavaldust, kui muutuste läbiviimise protsessi üht osa,» sõnas ta.

Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe tunnistab, et ei ole terasest. See, et üks osa kliinikumi väga olulistest inimestest on talle korduvalt märku andnud, et nad ei taha teda juhiks, mõjutab teda loomulikult.