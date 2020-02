Professor Jaan Eha: esmalt avaldas kliinikumi juht Priit Eelmäe umbusaldust meile, alles see pani kliinikute juhid tegutsema

Ja kui räägitakse meist kui kohtade kinnihoidjaist, siis ülikooli töötajatena me oleme harjunud iga viie aasta tagant ümber valitud saama, või meid atesteeritakse. See on jama, mis meie kohta räägitakse teise poole poolt.

Öeldakse, et me ei hoiame oma toolist kinni. Ei hoia.

Aga palun kirjeldadage, mis seda ilmekalt välja toob, mis aitaks mõista, miks Priit Eelmäe ei sobi kliinikumi juhiks?

Üks asi, me oleme öelnud, et tema isikuomadused ei sobi. Need ei ole juhile sobivad.

Mis omadused?

Kui juhatuse esimees ei mängi ausat mängu ei alluvate ega nõukogu suhtes, siis see ei ole õige. Ma ei täpsusta rohkem. Ta ei ole siiras ei nõukogule ega alluvatele.

Kas ta on püüdnud pärast 10. jaanuari umbusaldamist kõikide kliinikute juhtidega kokku saada?

Priit Eelmäe ei ole kliinikute juhte kokku võtnud ega rääkinud umbusalduse teemal. Ta võib väita, mida ta tahab, et me ei ole tema juurde, põlv maas, läinud, aga tema oli ju meie esimene umbusaldaja.

Minu teada on ta vaid kahe kliiniku juhatajaga sellel teemal personaalselt rääkinud, üks olen mina ja teine Peeter Padrik.

Meie temaga rääkisime üle tunni. Mulle küll ei tundunud, et ta oleks mõistnud ja tunnistanud seda juhtimiskriisi mis kliinikumis on tekkinud.

Kas väljendus kuidagi ehk see, et andke andeks, alustame uuelt lehelt!

Midagi võib-olla ligilähedast seal oli, aga väga formaalselt.

Hematoloogia- ja onkoloogiakliiniku juht Peeter Padrik näiteks on öelnud, et tema on saanud Priit Eelmäega hästi kõneldud. Doktor Padrik ei kirjutanud ka alla viimasele avaldusele, kus paluti Urmas Klaasil kliinikumi nõukogu kohalt tagasi astuda.

Doktor Peeter Padrikul on eriarvamus. Ma ei taha kommenteerida, miks see nii on. Kui ta midagi on öelnud, siis ju see nii on. Mina tema sisse ei näe.

Eespool ütlesite, et hea haridus on see, mis juhil peab olema, kas te heidate Priit Eelmäele ette doktorikraadi puudumist ja seda, et ta ei ole arst?

Eriala ei ole põhiline teema. Doktorikraad oleks igal juhul kasuks, sest inimene oskab siis paremini kommunikeeruda akadeemilise poolega, ülikooliga. See tuleb kasuks. Aga see ei ole minu meelest absoluutne tingimus.

Viimases avalikus kirjas on lõik, kust võib välja lugeda, et praeguse juhatuse esimehe valimisel ei ole kõik olnud nii nagu peab. Kas Priit Eelmäe sai esimeheks juhatuse kuidagi lati alt läbi joostes?

Ma seda täpselt selgitada ei oska, sest mina ei olnud seal nõukogus, kes teda valis. Aga ma tean, et tingimusi seekord võrreldes eelnevate valimistega muudeti. Neid tingimusi lõdvendati. Mis tehtud muutuse põhjuseks oli, ma ei tea.