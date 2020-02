KiriI: ikka bussliiklusest

Tammelinnas elab palju eakaid, kes korraliku bussiliini toimimisel said ise kõik oma asjad aetud. Linn soovib väga, et kasutataks rohkem ühistransporti, aga nüüd võeti meilt hoopis see hea buss nr 18 ära. Peame paluma oma noori, et nad meid autodega sõidutaksid. Kus on siin loogika?