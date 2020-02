Küsitlus ⟩ Kuidas mõjutab kliinikumi juhtimiskriis patsiente ja töötajaid?

Tartu ülikooli kliinikumi kliinikute juhid umbusaldasid kliinikumi esimeest Priit Eelmäed, avaldusega liitusid kliinikute direktorid, kutsuti kokku koosolekuid, peeti nõu ja moodustati töörühm ning täna hommikul selgus aga, et 19 kliinikumide juhtivtöötajat nõuavad ka kliinikumi nõukogu esimehe Urmas Klaasi tagasiastumist.

Tartu Postimees käis Tartu ülikooli kliinikumi Maarjamõisa linnakus uurimas, kuidas tajuvad olukorda need, kel on kliinikutesse asja, aga kes ise juhtimiskriisi ohjeldada ei saa. Näevad nad umbusaldusavaldusi kui hädavajalikke rindejoone maha tõmbamisi või võitlust võimu pärast?

Ketlin Kires FOTO: Margus Ansu

Maarjamõisa haigla peauksest välja astunud Ketlin Kires ütles, et tema juhtimiskriisiga suurt kursis pole ja et patsiendi jaoks ei sõltu nagunii midagi sellest, kes kliinikumi juhib või kes on nõukogu eesotsas. «Tavainimesele ei lähe need asjad üldse korda,» leidis Kires.

Enn Ilmoja FOTO: Margus Ansu

Kliinikusse teisele patsiendile külla läinud Enn Ilmoja on juhtimiskriisiga kursis küll, kuid ta ei usu, et umbusaldused kuidagi arstiabi kvaliteeti mõjutaks, kuid enda sõnul satub ta kliinikusse ka nõnda harva, et ei oska võrrelda nagunii.

Urve Kaasik. FOTO: Margus Ansu

Samuti haiglas patsienti külastanud Urve Kaasiku hinnangul ei pruugi juhtimiskriis patsientide elu kohe silmanähtavalt muuta, kuid pikas plaanis mõjutab kindlasti. «Seisnud vesi haiseb, kavatsetud muutusi, nagu kliinikute juhtide töölepingute muutmine tähtajaliseks, on kindlasti vaja,» arvas Kaasik.

Geidi Müür FOTO: Margus Ansu

«Absoluutselt ei tunne, et mu elu kuidagi mõjutaks,» leidis kliinikumi patsient Geidi Müür.

Raul Vill FOTO: Margus Ansu

«Kui arste ei mõjuta, ei mõjuta patsiente,» ütles kliiniku ukse poole suunduv Raul Vill. «Aga kui inimesed peavad samal ajal tööd tegema ja võitlema oma koha pärast, siis see pole nende jaoks kindlasti lihtne ja mõjutab tööd,» lisas ta.

Valentina Mõtsar. FOTO: Margus Ansu