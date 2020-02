Tartu abilinnapeakandidaadid selguvad reedeks

Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale jäävad Tartu linnavalitsuses täita hariduse- ja kultuurivaldkonna abilinnapea koht ning rahanduse abilinnapea koht, mis lagunenud koalitsioonis olid Keskerakonna täita ja kus praegu veel on ametis esimesel Madis Lepajõe ja teisel Monica Rand. Reformierakonna senised abilinnapead jätkavad.

Kokku on lepitud ka, et volikogu esimehe koht, mida seni täidab keskerakondlane Aadu Must, on edaspidi sotside täita.

Hoolimata sellest, et võimalike kandidaatide üle on spekuleeritud, näiteks et volikogu esimeheks võib kandideerida Lemmit Kaplinski ja abilinnapeakandidaadiks tõusta Gea Kangilaski, ei olnud sotside Tartu piirkonna juht Heljo Pikhof veel valmis kinnitama, et see nii ka läheb. Ta lubas, et kandidaadid on avalikud reedeks.