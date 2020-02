Tartus peeti üksnes naistele suunatud ettevõtlusseminari

Seminar toimus Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni (EENA) poolt korraldatud jätkuprogrammi «Kõik on võimalik!» raames, mille käigus üle Eesti peetakse kokku seitse seminari. Laupäeval jagasid Tartus osalejatele nippe ja nõuandeid edukad noored naisettevõtjad Merle Leemet (Breden Kids), Liisi Tarvo (Wrap and Roll),Angela Ventsel (Success Hub Estonia ja Birkenthal) ja Kristel Kruustük (Testlio).Lisaks juhendasid ettevõtlusteemadel naisi Ülane Vilumets, kes on Baltikumis ja Kesk-Euroopas tegutseva tuuriettevõtte Traveller Tours ja Like A Local kaasasutaja ning Ester Eomois, kes on lisaks ettevõtjale ka ülikooli õppejõud.