GALERII ⟩ Visuaallavastus kannab rahuotsingud seintele

Visuaallavastus on pühendatud Tartu rahulepingu 100. aastapäevale ning seda sai Raekoja platsil näha 1. veebruaril ajavahemikus 18–23.00. Täna on võimalus lavastusest osa saada kella 21–24.

Rahuotsingud on igikestev teema, mis painanud inimesi läbi sajandite. Kas rahu võib olla looduga kooskõlas elamises või hoopiski see, kui inimestel on piisavalt aega leidmaks üles isiklik hingerahu?