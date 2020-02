Ameerika välistreener jagas nippe Tartu korvpalluritele

Delta MiniCamps eesmärk on arendada järjepidevalt Eesti korvpallinoorte ründetegevust erinevates mängusituatsioonides enesekindlamaks ja edukamaks tegutsemiseks. Koolitused on suunatud kõikidele klubidele ning vanuserühmadele U-13 ja U-18.

Delta Basketball asutaja ja peatreener Esko Tõnisson ütles, et mängijate areng ei toimu küll üleöö, kuid välistreenerite professionaalne juhendamine annab teadmisi kõvasti juurde. «Kõik noored töötasid usinalt ja olid väga motiveeritud. Meisterlike oskuste saavutamiseks tuleb iga päev tööd teha, ennast sundida ja palju vaeva näha, aga see on algus,» rääkis Tõnisson.