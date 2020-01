PILDID ⟩ Lodjakoja kompleks sai pidulikult nurgakivi

Ujula tn 98 kinnistule ehitatakse kolmest hoonest koosnevat lodjakoja kompleks. Suurim hoone on mõeldud ajalooliste veesõidukite ehitamiseks ning tegutseb muuseumi, näitusepaiga ja vanade puidust laevade ehituse keskusena. Hoonesse tulevad laevade ehitushall, sepikoda, puusepatöökoda, ekspositsiooni- ja seminariruum ning kohvik. Linn saab Emajõe äärde uue näitusepaiga ning omanäolise haridus-kultuurikeskuse, kus õpetatakse vanade puitaluste ehitust.

Ehitustööde kogumaksumus on 2,4 miljonit eurot. Lodjakoja kompleksi valmimistähtaeg on juuli 2020. Lodjakoja kompleksi projekteeris Salto arhitektuuribüroo, ehitab AS Ehitustrust.