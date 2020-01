Andres Schabelman oli üleilmset edu nautiva kodumajutusteenuste vahendaja Airbnb esimese 30 töötaja hulgas ning praegu on ta maailma suurima vabakutseliste platvormi Fiverr laiendamise asepresident. Schabelman jagas eile Tartus peetud ettekandes mõlemast tuntud ettevõttest saadud kogemusi. Ta rõhutas, et igaüks peaks endale sõnastama, mida ta kardab, sest siis on lihtsam kasvada ise ja kasvatada ettevõtteid.