Baltikumi suurima ärifestivali külalised kiitsid kõrget taset

Lahedad ettevõtted ei tule enam Räniorust, vaid Eesti-sugustest riikidest

Andres Schabelman FOTO: Kristjan Teedema/tartu Postimees

Andres Schabelman oli üleilmset edu nautiva kodumajutusteenuste vahendaja Airbnb esimese 30 töötaja hulgas ning praegu on ta maailma suurima vabakutseliste platvormi Fiverr laiendamise asepresident. Schabelman jagas eile Tartus peetud ettekandes mõlemast tuntud ettevõttest saadud kogemusi. Ta rõhutas, et igaüks peaks endale sõnastama, mida ta kardab, sest siis on lihtsam kasvada ise ja kasvatada ettevõtteid.

Andres Schabelman, olite üks peaesinejaid ja rõhutasite oma ettekandes, et inimestel tuleb kasvada. Mida te selle all mõtlete?

Ettevõtet tehes tekib sellega nagunii emotsionaalne side. Olen õppinud, et selleks et ettevõtet kasvatada ja saada klientidest paremini aru, tuleb inimestel vaadata enda sisse ja mõelda, mis on seal varjulised kohad, mida inimesed ise kardavad. On oluline, et ettevõtjad ei mõtleks ainult kasumi maksimeerimise peale, vaid oskaks klientidega luua mõtestatud suhte. Sellepärast ongi vaja mõelda ka hirmude peale.

Olete ilmselt käinud paljudel Ränioru idufirmade üritustel. Mida arvate selle taustal Tartu Startup Dayst?

Ma pole praegu Räniorust eriti vaimustuses. Usun, et uued ja lahedad ettevõtted ei tule enam sealt, sest seal pannakse liiga palju rõhku raha teenimisele, mitte loomingulisusele. Arvan, et uued loomeettevõtted tulevad just Eesti-sugustest kohtadest.

Aga ikkagi: mis mulje on teile siiani Tartust jäänud?

See on väga armas linn! Käisin eile ka Ida-Eestis ekskursioonil, astusin sisse kirikusse ja käisin rituaalsel teejoomisel. Eesti on väga imetlusväärne koht!

Pokkerimängijast investor on raha paigutanud kümnesse ettevõttesse

Madis Müür FOTO: Kristjan Teedema

Madis Müür on pokkerimängijast võrsunud investor, kelle portfellis on mitukümmend idufirmat ning kes nendega tegelemist peabki täiskohaga tööks. Ise nimetab Müür end sariettevõtjaks.

Madis Müür, alustasite pokkerimängijana ja nüüd olete investor. Kuidas see juhtus?

Täitsin pokkeris oma eesmärgid, sain suured võidud ja hakkasin teisi mängijaid õpetama. Et seda paremini teha, õppisin ettevõtlust idufirmade materjalidest ja hakkasin ise ka neisse investeerima.

Miks te Startup Dayle tulite. Kas otsite taas mõnd idufirmat, millesse investeerida?

Tulin siia ennekõike selleks, et kohtuda juba portfellis olevate firmade esindajatega. Aga leidsin ka selliseid, millesse saaks mõne kuu pärast raha paigutada.

Olete ilmselt käinud lugematul hulgal erinevatel konverentsidel. Kuidas hindate siinse Startup Day kvaliteeti?

Iga aastaga on tase paranenud. Kui esialgu oli rohkem nooruslikku uljust, siis sel korral on ikka päris ettevõtluskonverents juba. Siin on rahvusvahelisi 500 miljoni dollari fonde ja kaugemale jõudnud tehnoloogiaettevõtteid, kes leiavad omavahel ka kokkupuutepunkte.

Proovisite siin uut asja ehk idufirmade esindajate kiirkohtinguid investoritega. Mis mulje need jätsid?