Madis Müür on endine pokkerimängija, kellest sai investor. Nüüdseks on ta investeerinud mitmekümnesse idufirmasse ja tema jaoks ongi see täiskohaga töö. Tänavusele Startup Dayle tuli Müür kohtuma juba tema portfelli kuuluvate startuppide esindajatega, aga otsima ka neid, kelle tegevusse võiks tulevikus raha paigutada.