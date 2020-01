Kolmapäevast reedeni Tartus vältava ärifestivali Startup Day peakorraldaja Marili Vihmanni sõnul ei saanud ta ööl vastu tänast eriti sõba silmale, sest just siis tuli meelde hulk korralduslikke detaile, mida oli suursündmuse täielikuks õnnestumiseks veel vaja joonde ajada. Vihmanni sõnul läbis ta hommikul ka filmilikult äreva hetke, kui pidi jooksma koos linnapea Urmas Klaasiga läbi rahvamassi, et too jõuaks õigeks ajaks lavale avakõnet pidama.