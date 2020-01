PILDID JA VIDEO ⟩ Tartu rahuleping jõudis politseieskordi saatel ERMi

Tartu jaoskonna politseimajor Üllar Sõmera sõnas, et politseil on au tagada Tartu rahulepingu originaali turvaline transport Eesti Rahva Muuseumi. «Hinnates, et Tartu rahuleping on üks tähtsamaid alusdokumente Eesti Vabariigi iseseisvumisel ja kogu senises ajaloos, oleme tänulikud, et nõnda oluline ülesanne just meile usaldati,» lisas politseijuht.